Absolt de delicte ecològic l'alcalde de les Borges del Camp per abocaments a la riera d'Alforja

La sentència conclou que no es pot demostrar que els nivells de contaminació siguin conseqüència del vessament

Actualitzada 09/03/2018 a les 11:14

El Jutjat Penal número 1 de Reus ha absolt l'alcalde de les Borges del Camp i president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, de delicte contra el medi ambient per abocaments d'aigües fecals del municipi a la riera d'Alforja. La Plataforma el Freixe va interposar una denúncia contra l'alcalde per vessar aigües residuals del poble sense depurar a la riera i, segons l'organització, es van contaminar diversos aqüífers. La sentència acredita l'existència d'abocaments com l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per fer-los mentre no posava en marxa la depuradora que es va construir el 2010 i que encara no funciona. Segons un comunicat del consell comarcal, la jutgessa determina que no s'ha pogut provar que els nivells de contaminació existents siguin conseqüència directa dels abocaments, ja que la contaminació a la riera s'ha detectat en diversos trams.Calatayud s'enfrontava a una pena d'inhabilitació d'un any i mig, a una multa de 3.600 euros i a més de deu mesos de presó. El judici es va celebrar el 3 i 4 d'octubre de 2016, després d'un ajornament el mes de maig del mateix any. La sentència s'ha donat a conèixer a les parts aquest dijous.L'alcalde de les Borges del Camp, satisfet amb la sentència, considera que des del consistori sempre s'ha defensat la gestió municipal i s'ha intentat de totes maneres que l'ACA acabés la depuradora i la poses en funcionament per evitar els abocaments. L'ACA va invertir fa 8 anys 1,9 milions d'euros en la construcció de la depuradora del municipi, i el mes de juny de 2017 va signar el contracte de finalització de les obres per valor de gairebé 733.000 euros, IVA inclòs. La depuradora se situa al marge esquerre de la riera d'Alforja i té una capacitat de tractament de 905 m³/dia. Està previst que es pugui posar en marxa el primer trimestre de 2018.