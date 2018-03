Segonamà enceta el 'Respira Tour'

El grup del Camp de Tarragona estrena el seu segon disc, ‘Respira’, aquest divendres a Reus

Actualitzada 07/03/2018 a les 19:59

Corria l’any 2012 quan una colla d’amics del Camp de Tarragona, que s’havien trobat per tocar música en un garatge i feien versions de pop-rock anglès i americà, van decidir començar de zero i fer una aposta per la música en català, festiva i de mestissatge. Així naixia Segonamà, una banda que el 2016 trauria el seu primer disc d’estudi, Endinsa’t, i que aquell mateix any seria finalista de tres premis Enderrock: Grup revelació, Millor cançó i Millor videoclip. Endinsa’t va sonar per escenaris de Catalunya i el País Valencià, i va atrapar el públic amb la seva particular fusió d’estils i unes lletres vitals i directes.Aquest mes de febrer la banda, composta per Òscar Ruiz, Ignasi Mir, Oriol Morell, Albert Descarrega, Manel Sabaté, Joel Llauradó, Lluís Colomes, Efrem del Valle i Adrià Pardo, ha tret al mercat el seu segon treball, Respira, amb el qual emergeixen, de manera simbòlica i musical, per oferir unes cançons que parlen de les experiències viscudes i del seu creixement personal i musical.Respira conté dotze cançons i ha estat enregistrat i mesclat per David Rosell als estudis Can Perdaler (Artés), i masteritzat per Nicolás Litwin a Mastering Mansion (Madrid). Enceta el treball Tornar a respirar, un tema que, segons expliquen, funciona a mode de porta cap a aquesta nova dimensió del grup: «Hem volgut obrir el disc amb aquesta cançó perquè és com una invitació a descobrir la nostra sonoritat, a veure com hem evolucionat i, sobretot, a l’ambient que volem transmetre amb la nostra música», explica Efrem del Valle, trompeta de la banda.Per aquest nou treball, Segonamà han comptat amb les col·laboracions de Txarango a Crida, Che Sudaka a El Porvenir i Doctor Prats a Tot el que escoltareu. «Aquestes col·laboracions han sorgit d’una manera molt natural, ens hem anat trobant pels escenaris i acabes fent amistat. Compartim inquietuds i la manera d’entendre la música, de ser i d’estar. Tots són persones que ens aporten coses i ens fan evolucionar», assenyala del Valle. Per la seva banda el guitarrista Ignasi Mir afirma que l’aportació de cadascuna d’aquestes col·laboracions els ha enriquit en diversos aspectes. «Txarango té un to semblant al nostre, Che Sudaka és una influència més llatina, i això ens agrada molt, perquè de fet al disc hi ha moltes notes llatines, i amb Doctor Prats ens hem anat trobant ja des dels primers concerts i hem coincidit molt», explica. Aquesta mateixa setmana Segonamà enceta el Respira Tour i ho farà a Lo Submarino de Reus, amb dos concerts, els dies 9 i 10. El divendres 9 tocaran acompanyats de Bemba Saoco, i dissabte 10, amb Skakeitan. «Tenim moltes ganes de presentar el disc a casa, amb la gent, els amics i la família, perquè és la millor manera d’encetar aquesta gira, acompanyats de la gent que ens ha vist créixer», conclou l’Ignasi.Respira es pot descarregar gratuïtament a la pàgina web de la banda ( www.segonamagrup.com ).