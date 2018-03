La Coral Verge del Camí de Cambrils celebra el seu 50è aniversari

La primera trobada de corals cambrilenques obrirà aquest diumenge la programació

Actualitzada 08/03/2018 a les 16:38

La Coral Verge del Camí celebra aquest any el seu 50è aniversari. La banda iniciarà aquest diumenge, 11 de març, el programa d’actes amb una trobada de corals cambrilenques.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la presidenta de l’entitat, Lídia Utset, acompanyades del regidor de Cultura, Lluís Abella, i la a directora de la coral, Núria Ortoneda, han presentat avui les primeres activitats especials de celebració d’aquest mig segle de trajectòria.Durant l'acte, s'ha destacat la implicació de la Coral en el municipi, el seu paper d’ ambaixadora en les seves gires fora del territori i el mèrit de mantenir l’activitat ininterrompudament durant mig segle. També s'ha posat en valor figura dels diferents presidents i presidentes i directors i directores, així com la tasca dels 500 cantaires que hi ha passat durant aquests 50 anys.La programació, que es pot consultar a la web del Consultori, no està tancada i s’aniran concretant més actes a mesura que avanci l’any. La trobada del diumenge comptarà amb l’actuació de set formacions vocals al Santuari de la Mare de Déu del Camí. Serà doncs un bon reflex de la llarga tradició coral del municipi amb cors estables documentats des de l’any 1907.