Actualitzada 08/03/2018 a les 14:28

Els Mossos d'Esquadra han identificat un total de cinc persones durant la lectura del manifest feminista a Torredembarra. Així ho ha denunciat la CUP a través del seu perfil de la xarxa social Twitter, on ha manifestat la seva disconformitat i indignació per la identificació d'aquestes persones en l'acte convocat en el marc de la vaga del 8M, Dia Internacional de la Dona.Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han informat que es tracta d'un protocol rutinari que el cos realitza quan hi ha una manifestació que supera la vintena de persones i no es té coneixement de si ha estat autoritzada. En aquests casos, s'identifiquen les persones responsables de la mobilització. Aquest és el cas que s'ha produït a Torredembarra i que ha transcorregut de forma tranquil·la i sense cap incident, segons el cos.