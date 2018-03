Un treballador es fractura les cames en caure-li una premsa hidràulica a una empresa de la Pobla de Mafumet

L'home de 40 anys, que ha estat rescatat pels seus companys, ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXI

Actualitzada 07/03/2018 a les 18:40

Aquest dimarts al matí, el SEM ha rebut un avís a les 8.03 hores per un accident laboral a l'empresa Navec de La Pobla de Mafumet. A l'incident, una premsa hidràulica ha caigut sobre les cames d'un treballador ferint-les de gravetat.A l'empresa, situada a la carretera T-750 que va de Reus a Torredembarra, s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers. Aquests només han realitzat tasques de suport, ja que els mateixos companys del treballador li haurien tret la peça de sobre.El SEM ha mobilitzat tres dotacions, les quals han atès al ferit i l'han traslladat a Joan XXIII amb un diagnòstic greu per les diverses fractures i ferides a les dues cames. Els sanitaris també han atès a un altre treballador per dolor a l'esquena, segurament a l'intentar ajudar al seu company. A aquest se li ha donat l'alta in situ.