Un conductor queda atrapat en una col·lisió amb un camió a l'AP-7 a Torredembarra

Dues dotacions de Bombers estan treballant per treure el conductor de la furgoneta que es troba conscient

Actualitzada 07/03/2018 a les 22:09

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís, a les 21.45 hores, per un accident a l'AP-7, al quilòmetre 241, a l'alçada de Torredembarra. En aquest, una furgoneta hauria col·lidit amb un camió quedant el conductor del vehicle atrapat.Segons informa el SEM, al Diari Més, el conductor es troba conscient i hi han enviat tres dotacions: una de medicalitzada, una intermitja i una unitat bàsica per atendre als implicats.Al lloc dels fets, també s'hi han personat dues dotacions de Bombers de la Generalitat que estan treballant per treure el conductor de la furgoneta.