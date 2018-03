Un camió bolca en una rotonda de Torredembarra després de xocar amb una furgoneta

Els dos ocupants del vehicle pesant han resultat ferits

Actualitzada 07/03/2018 a les 10:51

Un camió ha quedat totalment bolcat sobre la rotonda de Torredembarra que uneix la N-340 amb l'A-7 després de patir un xoc amb una furgoneta. L'accident s'ha produït la matinada d'aquest dimecres 7 de març, concretament al punt quilomètric 1.179 d'aquesta carretera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident ha causat dos ferits lleus i ha obligat a tallar un carril de la rotonda.El sinistre s'ha produït quan passaven 13 minuts de les 4 de la matinada, quan un camió i una furgoneta han topat a la rotonda de la N-340 a Torredembarra que uneix aquesta carretera amb l'autovia A-7. En xocar, el camió ha bolcat tot quedant completament encastat en la rotonda. El vehicle transportava tomàquets, però la càrrega no s'ha esparcit a la via. Per altra banda, la furgoneta implicada en l'accident ha patit una fuita de gasoil.A causa de l'accident han resultat ferits el conductor i el copilot del camió, mentre que el conductor i únic ocupant de la furgoneta ha resultat il·lès. Fins al lloc s'hi han traslladat tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha traslladat els dos afectats en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona. També s'han dirigit al lloc els Mossos d'Esquadra i dues dotacions de Bombers de la Generalitat.Pel que fa a l'afectació viària, l'accident ha obligat a tallar un carril de dita rotonda des de dos quarts de cinc de la matinada. A primera hora d'aquest matí, a les 8, encara hi ha agents dels Mossos d'Esquadra regulant el trànsit. Aquesta afectació causa retencions de mig quilòmetre.