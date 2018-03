Polèmica a Torredembarra per la cessió d'un espai verd a particulars

Els grups de l’oposició demanen un informe jurídic per saber si s’ha «procedit correctament»

Els grups de l’oposició de Torredembarra han presentat unitàriament al registre de l’Ajuntament una petició per esclarir una polèmica sorgida en els darrers dies. Es tracta de la cessió d’un espai verd públic als propietaris de l’edifici Monteixo, ubicat al passeig Campalans, a primera línia de mar. Els treballs consistirien en la creació d’una sortida directa des d’aquets bloc d’apartaments fins a la platja, un pas que implica l’ús de part de zona verda pública a favor de particulars.A més, i segons avançava aquesta setmana El Mònic, una altra de les qüestions polèmiques es trobaria en el fet que, entre els veïns que es beneficiarien de les obres, hi hauria familiars de l’alcalde, el republicà Eduard Rovira, per la qual cosa, el batlle s’hauria d’haver abstingut al moment d’atorgar la llicència. I és que, segons la llei, les autoritats s’han d’abstenir davant de qüestions que puguin tenir interès personal o un vincle de parentesc. Rovira, però, no s’hauria abstingut.Davant d’aquesta situació, «i vist que en data d’avui l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, no ha donat cap tipus d’explicació», tots els grups de l’oposició van entrar, ahir, al registre de l’Ajuntament una petició en la qual se sol·licita, d’una banda, un informe jurídic del secretari de l’Ajuntament per esclarir l’abstenció de l’alcalde davant la cessió de la zona verda. De l’altra, es demana un segon informe, en aquest cas dels serveis jurídics, «respecte si la tramitació s’ha procedit correctament i ajustada a la llei». Així mateix, es demana una còpia de l’expedient relacionat amb els fets.La sol·licitud està signada pel portaveu de Ciutadans, Toni Cruz; el del Partit Demòcrata i Unió, Anna Magrinyà; la CUP, Antoni Sacristán; Partit Popular, Núria Gómez; Avui Democràcia de Torredembarra, Rosa Maria Guasch; a més de Juan Carlos Hurtado i Javier Ramírez, regidors del grup municipal de Ciutadans; i Joel Navas, del grup de PDeCAT i Unió.L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat a Diari Més que, prèviament a la sol·licitud de l’oposició, ja s’havia demanat un informe jurídic i que, fins que no hi hagi els resultats, no farà valoracions al respecte.