L'Audiència de Tarragona arxiva les presumptes oposicions arreglades de Torredembarra

La Secció Segona ha donat la raó a quinze dels setze investigats per prevaricació que van recórrer i manté en la causa l'únic que no va recórrer

Actualitzada 07/03/2018 a les 10:32

L'Audiència de Tarragona ha arxivat el cas de presumptes oposicions arreglades a l'Ajuntament de Torredembarra dins l'anomenat cas Torredembarra i del 3%, de presumpta corrupció.La Secció Segona, en un acte a què ha tingut accés Efe, ha donat la raó a quinze dels setze investigats per prevaricació que van recórrer i manté en la causa l'únic que no va recórrer.Dos dels investigats, a més, afrontaven el càrrec de suborn, i en aquest cas l'Audiència els manté en la causa.El jutjat número 1 del Vendrell investigava setze persones relacionades amb els concursos per accedir a les places de cap de Policia Local, cap de serveis generals i cap de serveis econòmics a l'Ajuntament de Torredembarra.L'acte de l'Audiència de Tarragona assenyala «falta de rigor» i «defectes estructurals de precisió i motivació» de l'instructor per dictar el sobreseïment parcial.La Secció Segona retreu que «no és admissible» actuar «d'acord amb meres conjectures ni sospites».Tampoc en «l'informe del secretari municipal», basat en «aparences» que «poden justificar l'inici d'una investigació», però no ser la «base sobre la qual pivota l'inici d'inculpació».L'Audiència exculpa així els candidats d'aquestes tres places públiques, als tribunals de les oposicions que es van realitzar, a membres de la consultora Efial, que va participar en el procés, i a l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (exCiU).Només manté en la causa, per no haver presentat recurs, un dels directius d'Efial, acusat d'haver proporcionat les respostes a la candidata al càrrec de responsable de serveis econòmics abans que es fessin les proves.Aquesta candidata va obtenir el càrrec i l'Audiència la manté en la causa, juntament amb l'exalcalde, pel presumpte delicte de suborn.L'acte assenyala que l'instructor «justifica la decisió prosecutòria» i que les proves aportades per les parts hauran de valorar-se en el judici.Les proves de càrrec són que el 4 d'octubre del 2011 la candidata, Esther Agulló, va ingressar 15.000 euros en el compte de l'empresa Daloi, propietat de l'exalcalde Masagué.El 4 de novembre d'aquell any, va ingressar 10.000 euros més en un compte personal de Masagué i el 27 de desembre, 5.000 euros més en aquell mateix compte.La instrucció del cas sosté que aquests 30.000 euros són un presumpte suborn per obtenir la plaça d'interventora, mentre que els dos investigats defensen que és la devolució d'un préstec anterior.El cas Torredembarra va esclatar al juny del 2014, amb la detenció de pràcticament tot l'equip de govern municipal sota l'alcaldia de Daniel Masagué, a partir de la denúncia de l'exregidora d'ERC, ja morta, Montse Gassull.La instrucció consta d'onze peces separades i la número 3, de presumpta corrupció per cobrament de comissions per l'antiga CiU a canvi d'obra pública, ha derivat cap a l'Audiència Nacional.