El volum d'un pacient del Morell obliga a mobilitzar una ambulància especial

L'home, que patia insuficiència respiratòria, va tardar tres hores en ser traslladat al Joan XXIII

Actualitzada 07/03/2018 a les 17:18

El passat dijous a la tarda, 1 de març, el CAP El Morell va sol·licitar una unitat, a les 18.34 hores, per fer el trasllat d'un pacient amb problemes d'insuficiència respiratòria a l'Hospital Joan XXIII.El SEM va enviar una ambulància de suport vital i un vehicle d'intervenció ràpida, que només va tardar 12 minuts a arribar al CAP.A l'arribar, els tècnics van veure que el pacient, en concret, pesava uns 150 quilos i tenia un volum considerable. Tot i que, amb les unitats enviades es podia fer el trasllat, els tècnics van trucar al SEM per explicar la situació i sol·licitar una ambulància bariàtrica, que permetria realitzar el trasllat amb seguretat.Des del SEM, els van comunicar que la unitat bariàtrica del Camp de Tarragona es trobava al taller per una reparació. Segons fonts del SEM, es va revalorar la situació. Com el pacient es trobava atès en tot moment pel personal sanitari i evolucionava favorablement, des del servei d'emergències van decidir esperar la unitat de les Terres de l'Ebre, ja que ja no es tractava d'una emergència mèdica.La unitat bariàtrica va tardar a arribar al CAP El Morell, però finalment, tres hores després de la sol·licitud del centre, el pacient arribava a l'Hospital Joan XXIII.L'única diferència d'aquest tipus d'ambulàncies respecte a les bàsiques és que disposen d'una llitera més ampla i que pot aguantar més pes. Segons fonts del SEM, «aquestes no són necessàries al territori sinó que són un plus» que els ofereix l'empresa adjudicatària que va guanyar el concurs per al transport sanitari. L'acord del SEM amb aquesta empresa és que «les unitats es poden utilitzar sempre que estiguin operatives sense exigir un temps concret de resposta».El SEM recalca que, tot i que el trasllat es podia fer amb la unitat bàsica, «es va prioritzar el benestar i la seguretat del pacient davant una emergència que ja no existia».