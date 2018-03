El Camp de Tarragona basarà l'atenció sanitària en la lluita contra les desigualtats en Salut

El Pla estratègic per als pròxims quatre anys prioritza les actuacions per adaptar els serveis a les necessitats de la població

El Camp de Tarragona basarà l'atenció sanitària del futur immediat en la lluita contra les desigualtats en Salut, segons s'ha anunciat aquest dimecres en el marc de la presentació del Pla estratègic sanitari (PES) per a aquest àmbit geogràfic per als pròxims quatre anys. Aquest pla defineix 6 eixos d'actuació, 39 objectius i 121 accions planificades que s'han de fer des d'ara i fins al 2021. Destaca la voluntat d'implementar un model basat en l'atenció comunitària, que lluita contra les desigualtats en salut, segons s'indica des del Departament de Salut. En aquest sentit, s'aposta pel reforç dels recursos d'atenció a la salut mental i les addiccions en l'àmbit de l'atenció primària, i per la millora de l'atenció al pacient crònic complex, entre d'altres.També es proposen actuacions per afavorir la participació i apoderament de les persones envers la seva salut, a través d'un nou model de relació metge-pacient fonamentat en la decisió compartida. D'altra banda, es potencia el treball en xarxa dels serveis sanitaris del territori.Finalment, s'aposta per la modernització i l'ampliació dels centres d'atenció primària i de les estructures hospitalàries, a més de reforçar i adequar els recursos dedicats a l'atenció a la salut mental i addiccions, per tal d'adaptar-se a les necessitats de la població i a les seves característiques sociodemogràfiques.El pla estratègic arriba després d'un procés participatiu amb 64 persones implicades activament, amb perfils professionals, comunitaris i de ciutadania, organitzats en 4 grups de discussió. Els resultats s'articulen en més de 500 aportacions –jerarquitzades en 26 camps temàtics–, de les quals el 85% han estat incloses en l'estratègia sanitària dels propers anys.La Regió Sanitària del Camp de Tarragona, compta amb una població de 591.625 habitants i representa el 8% de la població de Catalunya. La població es distribueix en 123 municipis, però gairebé la meitat, el 44,6%, es concentra a Tarragona i a Reus, que aglutinen la major part dels serveis i l'oferta de treball. La resta de la població està distribuïda en municipis de menys de 5.000 habitants (106 municipis), i més d'un centenar tenen una població inferior als 2.000 habitants.