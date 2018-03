Condemnat per insultar els Mossos a les xarxes fent-se passar per regidor de Torredembarra

L'home, que té antecedents penals, ha estat condemnat a 12 mesos de multa o sis de presó

Actualitzada 07/03/2018 a les 11:16

El jutjat penal número 3 de Tarragona ha condemnat un home a pagar 3 euros diaris de multa durant 12 mesos, o en cas d'impagament a 6 mesos de presó, per un delicte d'injúries greus al cos de Mossos d'Esquadra. L'any 2016, arran del suïcidi d'un agent que havia matat la seva parella, el condemnat va escriure comentaris en la versió digital de la notícia al Diari de Tarragona, així com altres comentaris es crits el 2015 al seu perfil de Facebook. Els comentaris que es descriuen a la sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, l'home acusa el cos policial de «criminals, fills de punta, i gossos» i escriu «Fuck the police» o «fuck mossos d'esquadra». El condemnat es feia passar per regidor de l'Ajuntament de Torredembarra i té antecedent penals.La denúncia contra l'home la va presentar el sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC, majoritari al Camp de Tarragona. La Generalitat no hi va comparèixer. Des del sindicat han lamentat, en un comunicat, que l'administració catalana es «desentengués» del cas i han tornat a recriminar el cas de l'atropellament d'un agent de paisà a Rubí, al desembre de 2016, i la posterior decisió de deixar lliure amb càrrecs l'home que el va atropellar sense esperar la intervenció del jutge.