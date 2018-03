Condecoren a una agent de la Policia Nacional per ajudar durant l'atemptat de Cambrils

Lara Rodrigo va quedar encarregada del 092 i dels agents en pràctiques

Actualitzada 07/03/2018 a les 19:46

La medalla que ha rebut avui la policia nacional de Saragossa Lara Rodrigo, per la seva actuació en els atemptats gihadistes de Cambrils del passat 17 d'agost, destaca la importància que les forces de seguretat treballin «braç a braç per afrontar les amenaces que planen a la societat».Així ho ha destacat el delegat del Govern a Aragó, Gustavo Alcalde, amb motiu de la imposició a l'agent de la medalla de bronze amb distintiu blau que li ha concedit l'Ajuntament de Cambrils per la seva col·laboració el dia dels atemptats amb la Policia Local de la localitat, on Rodrigo passava uns dies de vacances.L'agent, que ha reconegut als mitjans sentir-se orgullosa però a la vegada aclaparada perquè pensava que l'acte seria íntim, no ha dubtat que tornaria a actuar com ho va fer i ha destacat l'ajuda que en aquestes situacions sempre rep del seu marit i el suport de la seva família, que «a sap que quan sorgeix alguna cosa estic disposada a ajudar».Rodrigo ajudava en la realització d'un atestat a la Policia Local de Cambrils relacionat amb la detenció d'uns carteristes en la qual havia col·laborat quan van saltar les alarmes pels atemptats gihadistes al municipi i no va dubtar a posar-se a disposició dels comandaments del cos, que la van deixar encarregada del 092 i dels agents en pràctiques.Una actuació que, segons ha dit Rodrigo, no ha estat «gens extraordinària», a l'hora que ha agraït l'acollida dels companys de la policia local, el responsable de la qual, Josep Muñoz, ha destacat en el lliurament d'aquest guardó que l'agent va fer «gala doblement de la seva professionalitat».I és que, ha assegurat, va ajudar a resoldre uns fets delictius que «sense el seu bon fer hagués estat impossible resoldre» i posteriorment, després dels atemptats, va ajudar a organitzar la sala de comunicacions per atendre la ciutadania i ajudar els efectius policials al carrer per «obtenir els resultats positius que es van obtenir a Cambrils».De la seva banda, el cap superior de Policia d'Aragó, José Ángel González, ha emfatitzat que Rodrigo ha estat un exemple de col·laboració i cooperació entre policies, que «no tenen cognom» i tenen tots «moltes coses en comú: la mateixa formació i desig de servir els altres», a l'hora que ha agraït a l'Ajuntament de Cambrils aquest reconeixement.El delegat del Govern ha recordat la veïna de Saragossa morta en els atemptats, Ana María Sánchez, en un territori com el de la Costa Daurada amb «molts vincles» amb Aragó, s'ha mostrat orgullós de ser el cap de Lara Rodrigo i ha agraït la presència de la regidora de Protecció Ciutadana de Cambrils, Yolanda Quílez, saragossana de naixement, per lliurar el guardó.