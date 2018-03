Unió de Pagesos considera 'il·legal' la taxa de vigilància de la Selva

El regidor d’Hisenda, Jordi Vinyals, recorda que grava els propietaris, no només els agricultors

Actualitzada 05/03/2018 a les 20:02

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha denunciat públicament el cobrament de la taxa municipal per la gestió del territori i vigilància en el medi rural –el que s’anomena guarderia rural– a la pagesia i als propietaris agraris de la Selva del Camp, ja que considera que els serveis pels quals l’ajuntament d’aquesta localitat justifica el cobrament de l’impost «beneficien tota la població i no només els propietaris de terrenys del terme als quals se’ls cobra l’impost».El sindicat agrari es recolza en la la Llei 5/2003 per argumentar que l’impost no és legal, perquè, segons assegura, «el sector privat ja presta part dels serveis pels quals l’ajuntament cobra aquesta taxa a través de les Agrupacions de Defensa Forestal o de les Agrupacions de Defensa Sanitària». UP, d’altra banda, considera –tal com va recollir en les al·legacions a la taxa– «que les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis de vigilància en general i de protecció civil, així com de neteja de la via pública, i que hi ha jurisprudència d que avala que aquesta taxa no es legal». «Així, l’estat de neteja o conservació de barrancs i altres cursos d’aigua és una competència de la Generalitat de Catalunya que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)», afegeix el sindicat.Segons el regidor d’Hisenda de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, «pagar no agrada ningú, però ja vam respondre a les al·legacions segons a l’informe fet per BASE». L’edil recorda que la taxa grava el propietaris, no només els pagesos, i ho fa per nombre d’hectàrees. Així l’impost va dels 25 euros fins als 120 euros anuals i serveix per cobrir el cost dels dos vigilants de terme que s’encarreguen «de fer un control de les finques abandonades, la comunicació entre els propietaris, que l’Ajuntament pugui gestionar la neteja dels terrenys, si hi ha queixes, entre altres», recorda el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de la Selva del Camp. Els vigilants vetllen també per la seguretat als afores del nucli urbà. Segons l’edil, als propietaris que cotitzen en règim agrari se’ls retorna l’import de la taxa. «Es una taxa que grava la propietat, no els pagesos. Cal recordar que cada cop hi ha menys gent dedicada a la terra i els dos vigilants estan al cas de tot el que succeeix», finalitza el regidor Jordi Vinyals.