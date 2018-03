L'home, que té una causa pendent d'homicidi per matar el seu exsogre a Miami Platja, ingressa en un centre psiquiàtric on se l'avaluarà cada sis mesos

Actualitzada 06/03/2018 a les 15:52

L'Ajuntament de Gavà «respecta plenament» la decisió

El jutge que instrueix el cas del tiroteig de Gavà del sis de juliol de l'any passat on un home va disparar contra dos agents de la Policia Local del municipi a tocar del tanatori ferint mortalment un d'ells, ha decidit arxivar provisionalment la causa perquè l'acusat pateix una malaltia mental que l'incapacita, concretament un trastorn delirant crònic que ja patia el dia dels fets i que impossibilita que pugui entendre les acusacions que se li fan. Així, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'Ajuntament de Gavà a l'ACN, l'acusat no anirà a judici i en breu podria ser ingressat en un centre psiquiàtric on s'avaluaria periòdicament el seu estat físic i mental. En cas que en algun moment es considerés que ja no ha de seguir ingressat, s'informaria al jutge perquè avalués de nou si cal citar-lo o no a declarar.Aquesta decisió s'ha pres independentment de les altres dues causes per homicidi que l'home té pendents per matar a trets un home en un bar de Vilanova i la Geltrú i al seu exsogre a casa seva a Miami Platja.En un comunicat, l'Ajuntament de Gavà, que es va personar com a acusació particular, diu «respectar plenament» la decisió del jutge, «amb el benentès que el procediment serà reobert tan bon punt l'investigat, si és el cas, es trobi en condicions de ser jutjat amb garanties».En qualsevol cas, afegeixen, asseguren que «el consistori vetllarà per l’estricte compliment de la legalitat, perquè es jutgin els fets, sempre respectant totes les garanties, i pel dret de les víctimes afectades».Per últim, destaquen que seguiran oferint tot el suport a les famílies de les víctimes del tiroteig, un s fets, recorden, «van commocionar la ciutat i en els quals l'actitud valenta del sergent Antonio López i del caporal Juan Cortés va evitar, amb tota probabilitat, un acte criminal de repercussions previsiblement molt més dramàtiques».