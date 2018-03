Agricultura crea un òrgan de coordinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils

Es tracta de decidir i coordinar les actuacions per prevenir i mitigar els danys que fa la fauna cinegètica en aquestes zones

El Departament d'Agricultura ha constituït aquest dimarts a Tarragona un òrgan per millorar la prevenció de danys en les zones de seguretat de Mont-Roig i Cambrils amb representants de diferents departaments de la Generalitat i de l'administració local, així com amb caçadors i amb el sector agrari. Es tracta de decidir i coordinar les actuacions per prevenir i mitigar els danys que fa la fauna cinegètica en aquestes zones, on bàsicament els cultius que hi ha són d'horta, i les afectacions que també causen als càmpings de la zona. En les properes setmanes també es constituirà un segon òrgan de gestió a la zona de Vila-seca i Salou.Les zones de seguretat són aquelles on cal adoptar mesures especials amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i dels seus béns davant les activitats cinegètiques. Són zones de seguretat, per exemple, els nuclis urbans, els rurals i les zones habitades o vies i camins públics i ramaders. Dins d'aquestes àrees no està permesa la caça.Des d'Agricultura s'indica que en els darrers anys s'ha observat en una part important de les zones de seguretat del Camp de Tarragona un increment destacable de determinades espècies de fauna cinegètica, com és el cas del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l'estornell, entre d'altres. Les superpoblacions d'aquests animals produeixen danys a les explotacions agrícoles que en el cas de les zones de seguretat del Camp de Tarragona són majoritàriament explotacions hortícoles i també de fruiters i fruita seca. Els senglars també ocasionen accidents de trànsit i sovint es produeixen danys en instal·lacions, com és el cas dels càmpings i de zones relacionades amb el sector turístic.En cas d'abundància d'alguna espècie cinegètica que ocasioni danys als cultius agrícoles, danys a instal·lacions, o accidents de trànsit, es poden autoritzar caceres en les zones de seguretat de manera excepcional per controlar la població d'aquestes espècies. Així, a la zona de seguretat de Mont-Roig es van donar vuit autoritzacions excepcionals, mentre que a la de Cambrils se'n van donar tres. En aquestes batudes s'han reduït les poblacions de tudons en 4.500 exemplars i la de conills en 144.