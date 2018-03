Montblanc es proposa encerclar tota la muralla amb una grandiosa sardana

Compte enrere a la vila per esdevenir la Capital de la Sardana 2018

Montblanc s'ha proposat fer una immensa sardana al voltant de la muralla medieval. Els dansaires hauran de vorejar els 1.402 metres i la trentena de torres del recinte emmurallat. És per això que la vila fa una crida a la participació en aquesta macro sardana prevista per al juliol. S'emmarca en els actes organitzats com a Capital de la Sardana 2018 i, a la vegada, s'ha volgut fer coincidir amb l'Acampada jove, a fi de captar públic juvenil. D'una acció similar, d'encerclament de la muralla, només n'existeix el precedent de la cadena humana organitzada per l'ANC. Prenent el relleu a Figueres, Montblanc és la sisena població que ostenta la capitalitat de la sardana. Els actes arrencaran el dissabte 17 de març, amb la proclamació oficial i la descoberta d'un gran monument dedicat a la sardana. El programa preveu activitats al llarg de tot l'any que es mesclaran amb el calendari festiu propi de la Conca de Barberà.L'acte protocol·lari de proclamació de Montblanc com a Capital de la Sardana 2018 servirà per donar el tret de sortida a aquest programa d'activitats. Durant l'acte s'estrenarà una sardana dedicada a Montblanc, que s'ha encarregat a l'autor tarragoní Alfred Abad. El mateix dissabte també s'inaugurarà el monument i una exposició retrospectiva sobre la sardana al municipi. Amb tot, un dels que probablement serà més recordat és el repte de teixir una sardana monumental al voltant d'un conjunt monumental. Serà l'arrencada al conjunt d'actes programats, dels quals la ciutadania se'n podrà informar a través de fulletons trimestrals.En destaquen molts altres, com ara la proposta d'un concert entorn la cultura del vi a l'abril, l'actuació de Cris Juanico i Cobla al maig per les Festes de Sant Matíes, o una actuació de Roger Mas amb la cobla Sant Jordi al setembre, en plena festa major. La voluntat que el programa penetri en l'agenda cultural del municipi i s'hi acabi integrant és un dels objectius dels impulsors d'aquest projecte, iniciat l'any 2013. Montblanc és la primera població del Camp i l'Ebre que esdevé Capital de la Sardana -fins ara ho han estat Arenys de Munt, Barcelona, Calella, Mollerussa i Figueres, i les pròximes seran Perpinyà i Sant Feliu de Guíxols.Aquest dilluns s'ha informat dels actes i la imatge de la capitalitat, amb la presència del coordinador del projecte Capital de la Sardana, Víctor Sallés, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, el regidor de Cultura, Jordi Albalat, i el president del Grup Sardanista de Montblanc, Ramon Requesens. L'Ajuntament destina 50.000 euros per a l'organització. Sallés ha remarcat la projecció i llegat en les poblacions que han ostentat aquesta capitalitat, on la sardana s'ha popularitzat. «Des de ben petit em deien que estava en perill d'extinció, però gaudeix de molt bona salut, sobretot les cobles i tenim més d'un centenar de colles inscrites», ha dit.