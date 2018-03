Millorem Torredembarra, una aplicació per a comunicar incidències a la via pública

Només cal fer fotografia de la incidència detectada, geolocalitzar-la i enviar el missatge a través de l'app

L’Ajuntament de Torredembarra posa en marxa l’aplicació per a mòbils Millorem Torredembarra de gestió d’incidències a la via pública, que ja es troba disponible a Google play i App Store. L’objectiu d’aquesta nova eina és millorar el coneixement de les incidències, la seva resolució i també la connexió amb la ciutadania a l’hora de donar resposta a les seves reclamacions.L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que aquest nou servei s’implementa a través del Programa Treball i Formació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Amb aquest ajut s’han contractat i format set persones (dues per dotze mesos i cinc per sis mesos). Una part farà tasques de gestió de l’aplicació i una altra formarà part de la Brigada d’Intervenció Ràpida i realitzarà enquestes a la ciutadania per desenvolupar una auditoria de sensacions. La implantació del projecte és un treball conjunt entre les regidories de Via Pública i Manteniment i de Sostenibilitat.Per utilitzar-la, cal descarregar-se l’aplicació gratuïta des de Google play o Apple Store i una vegada ja es disposa d’aquesta, només cal fer fotografia de la incidència detectada, geolocalitzar-la i enviar el missatge. En tot moment, l’usuari rep resposta per correu electrònic sobre l’estat de la gestió. Segons el tipus d’incidència, especialment aquelles que tenen lloc en àmbits privats i poden comportar l’obertura d’un expedient de disciplina urbanística, s’informarà al ciutadà o ciutadana si ha de dur a terme alguna tràmit complementari.A tall d’exemple, les incidències de la via pública més freqüents són: mobiliari urbà, senyals de trànsit i semàfors, plagues, enllumenat, neteja i manteniment de zones verdes, voreres, neteja viària, clavegueram i fuites d’aigua, males olors, contenidors i recollida de residus, d’altres desperfectes.