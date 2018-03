Endesa reforma una línia elèctrica al Coll de l'Illa per millorar el servei a Valls

S'han renovat 884 metres de cablejat i s'han substituït 15 suports de fusta per 5 de metàl·lics per evitar l'electrocució d'aus

Actualitzada 05/03/2018 a les 16:30

Endesa ha realitzat treballs de millora tecnològica d’una línia de mitjana tensió per a reforçar el servei elèctric al municipi de Valls, a l’Alt Camp. L’actuació, que s’ha fet al pas d’aquesta línia pel Coll de l’Illa, a la Conca de Barberà, ha consistit en la renovació de 884 metres de cablejat i la substitució de 15 suports de fusta per 5 de metàl·lics, dissenyats per prevenir eventuals electrocucions de les aus. El projecte ha una inversió de gairebé 26.000 euros per part de la Companyia, i forma part dels plans de millora tecnològica d’infraestructures a la comarca.Els nous suports instal·lats són metàl·lics i incorporen un sistema d’aïllament de nova tecnologia de tipus polimèric. Aquests estan fabricats a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i aporten significatius avantatges respecte als convencionals, que estaven fets de vidre. Concretament, tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors.A més, aquestes torres tenen una disposició de les creuetes molt concreta que permet ampliar la distància que hi ha entre els diferents elements conductors de l’estructura, de manera que s’eviten eventuals electrocucions que poguessin produir-se en cas que un au fes contacte entre dos elements amb corrent.Aquests treballs, que han requerit l’ús de mitjans especials per l’orografia del terreny i la zona de complicat accés, formen part dels plans de renovació tecnològica de la Companyia al Camp de Tarragona que tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de transport i distribució elèctrica de les últimes tecnologies per tal de poder seguir oferint un servei de qualitat a tots els clients.