Els desnonaments es redueixen un 9,2% a Tarragona i l'Ebre durant el 2017

Més de 1.500 famílies i particulars han perdut l'habitatge, més de la meitat per no poder pagar el lloguer

Actualitzada 05/03/2018 a les 18:16

Lleuger descens de concursos de creditors

Els jutjats han executat 1.577 desnonaments durant el 2017 al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta dada suposa un lleugera decreixement respecte l'any 2016, del 9,2%, segons les dades publicades, aquest dilluns, pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El 54% dels casos, 853 famílies i particulars, que han perdut l'habitatge, ha estat a causa de no poder pagar les quotes de lloguer i han hagut de deixar el domicili en aplicació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). També 665 desnonaments executats pels jutjats han estat donats per no poder afrontar els pagaments hipotecaris (42,16%) mentre que 59 casos s'han donat per altres causes.Un dels grans perjudicis de la crisi econòmica, la pèrdua de la llar per part de moltes famílies i persones, no s'atura tampoc a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Malgrat un lleuger descens del nombre de desnonaments executats per part dels jutjats, un 9,2 menys que el 2016, són un miler i mig els casos d'afectats per impagament de lloguer o hipoteca.Mentre que l'any passat van ser més, respecte el 2016, les famílies que van quedar-se al carrer per impagament de les quotes de lloguer amb un 6,8% més de casos (de 799 a 853), en canvi, van ser menys els particulars que van perdre el domicili per impagament hipotecari, un 15,9% menys (de 791 a 665). En aquests casos, malgrat perdre l'immoble, el deute hipotecari segueix pesant sobre els deutors.En aquest sentit, també destaca en l'estadística del CGPJ que els processos de llançament que han endegat els bancs i caixes als jutjats de primera instància i instrucció han caigut significativament. A Tarragona i l'Ebre, mentre que l'any 2016 es van presentar 2.230 peticions d'execució hipotecària, aquest 2017 han estat 756 (una caiguda del 66,1%).Seguint amb la mateixa tendència dels desnonaments, el nombre de concursos de creditors que, segons les dades del CGJP, també s'ha reduït. Tot i que no és un decreixement destacat i es queda només en una reducció del 4,8%, durant el 2017 a la demarcació 59 empreses i particulars han recorregut al Jutjat Mercantil de Tarragona, tres menys que el 2016.Pel que fa a les demandes per acomiadaments, la diferència d'un exercici a l'altre també és mínima però en aquest cas a l'alça. De 1.402 demandes el 2016 s'ha passat a 1.432 durant l'any passat, amb una diferència positiva de del 2,1%.