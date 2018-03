Ecologistes en Acció denuncia que Vandellòs II hauria d'haver parat abans

Especifica que s'hauria d'haver aturat dues setmanes abans de quan ho va fer, el 2 de març, per una fuita del circuit primari que afecta la barrera de pressió

Actualitzada 05/03/2018 a les 13:34

Ecologistes en Acció denuncia que la central nuclear de Vandellòs II hauria d'haver parat un mínim de dues setmanes abans del que ho va fer, el passat 2 de març, per una fuita del circuit primari que afecta la barrera de pressió.Segons informa l'entitat ecologista, la normativa no permet cap fuita d'aquest tipus, obliga a parar la central instantàniament i ha de ser classificat almenys com a nivell 1 en l'escala internacional de successos notificables (INES).El propietari de la central de Vandellòs II (Baix Camp) ha detingut la nuclear per reparar un degoteig del circuit primari, dins del recinte de contenció.L'aigua contaminada s'ha detectat en una claveguera i, segons Ecologistes en Acció, la fuita procedeix de la barrera de pressió d'aquest circuit.En aquest cas, i segons les especificacions tècniques de funcionament (ETF), la central hauria d'haver-se detingut quan es va detectar la fuita, atès que el límit permès per a aquesta fuita és zero.Ecologistes en acció denuncia que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va acceptar l'explicació de l'empresa segons la qual la fuita no procedeix necessàriament de la barrera de pressió, malgrat les afirmacions dels inspectors d'aquest organisme.El CSN va classificar l'incident en el nivell 0, malgrat que, segons els ecologistes, qualsevol fuita de la barrera de pressió, per petita que sigui, és inacceptable i hauria de ser nivell 1 (anomalia).Per aquest motiu, els ecologistes titllen el CSN d'«excés de permissivitat» amb els titulars de les centrals, en lloc de seguir els suggeriments dels seus tècnics i inspectors.