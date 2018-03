Carnicer busca suport per aprovar un pressupost de 55,3 MEUR pel 2018

Envia la proposta dels comptes a l’oposició i aquesta setmana comença una ronda de contactes

Actualitzada 04/03/2018 a les 21:55

55.371.807 euros. Aquesta és la xifra total del pressupost que el govern del Vendrell (PSC, PDeCat i un regidor no adscrit) pretén aprovar per aquest 2018. L’alcalde, Martí Carnicer (PSC), ha enviat un primer esborrany de pressupost –en què es preveu un capítol d’inversions de 7 milions d’euros– als grups municipals a l’oposició i en la recerca dels vots necessaris per aprovar els comptes municipals.L’equip de govern vendrellenc encetarà una ronda de contactes aquesta setmana per tal d’explicar al detall cada una de les partides que recull aquest primer esborrany de pressupost, el qual podria presentar petites variacions finals. A partir de la setmana següent, el govern de Martí Carnicer es reunirà amb les formacions polítiques que hagin mostrat la seva predisposició a donar-los suport per tal de recollir les consideracions que vulguin fer. En cas de no obtenir el suport necessari, Martí Carnicer ja va avançar que està disposat a sotmetre’s a una qüestió de confiança. El que sembla clar és que, de no obtenir els tres vots afirmatius que necessita, l’equip de govern no vols esperar a mitjans d’any –com va passar el 2017– per tirar endavant els comptes municipals.En aquest primer esborrany que Martí Carnicer ha adreçat als grups de l’oposició es preveuen 7.060.251 euros en el capítol d’inversions, davant dels 5.211.083 de l’any anterior. La tardana aprovació del pressupost de 2017 va fer inviable l’execució de la majoria de projectes, per la qual cosa bona part de les inversions es recullen també en el de 2018, la qual cosa el converteix en un pressupost prorrogat de facto.Entre les inversions destaquen 170.000 euros per diverses actuacions a les Madrigueres, els més de 670.000 euros dels Fons Feder per a la realització d’obres a Coma-ruga o els 200.000 euros que aniran destinats a obrir un procés de pressupostos participatius. Entre els projectes més ambiciosos que compten amb partida econòmica hi ha la reordenació i la millora de la carretera Doctor Robert i els carrers adjacents. El projecte està aprovat i el pressupost de 2018 recull els 1,6 milions d’euros necessaris per a la reforma d’una de les principals vies d’accés al nucli històric, les quals passaran a ser de vianants amb plataforma única i amb el pas restringit per a vehicles, a excepció dels veïns i els de càrrega i descàrrega. Es canviaran també les canalitzacions de la zona.El pressupost d’inversions recull també una partida de 25.000 euros per iniciar l’enderroc de les parts més deteriorades de l’antic Cinema-Teatre Brisamar de Coma-ruga, així com 150.000 euros per a la instal·lació de càmeres a la futura illa de vianants, i reserva més de 2 milions d’euros per l’Escola de Música Pau Casals del Vendrell, entre altres.