Avancen les obres de reconversió de l'antiga carretera N-340

Actualment, s'està construint un nou pont i la urbanització parcial de l’avinguda Baix Camp

Actualitzada 05/03/2018 a les 21:48

Fases del projecte

Evolució de les obres

Les obres de reconversió de l’antiga carretera N-340 en l’avinguda Baix Camp avancen a bon ritme. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor d’Obra Pública, Antonio Laguna; el regidor de barri, Lluís Abella, i altres membres del govern, han visitat avui les obres que es van iniciar el passat octubre amb la demolició del pont sobre la riera d’Alforja. Actualment la constructora està treballant en la construcció d’un nou pont, més baix i integrat, i la urbanització parcial de l’avinguda Baix Camp.L’actuació permetrà donar continuïtat a la transformació urbana de l’antiga N-340 i eliminar la barrera històrica que separa els barris de la Pallissa i l’Eixample.El projecte s’ha estructurat en tres fases. Les dues primeres estan en execució i consisteixen en l’enderroc del pont, la reordenació de l’entorn i la construcció del nou pont. Els treballs es van adjudicar a la constructora Romà infraestructures i serveis per un import de 959.014,87. D’altra banda, s’ha aprovat inicialment el projecte de la tercera fase amb un pressupost de 209.135,93 euros. Les obres d’aquesta última fase consistiran en la urbanització i l’enjardinament del passeig central de l’avinguda.Una vegada enderrocat l’antic pont, s’han iniciat els treballs per construir el nou: ja s’ha executat la fonamentació de les noves piles del pont i s’han col·locat dues de les quatre piles. Paral·lelament, s’està executant la urbanització parcial de l’avinguda Baix Camp: ja s’han col·locat les vorades que configuren la coca central de la futura rambla i s’han començat a executar les dues places a l’interior de la rambla, situades a les confluències dels carrers perpendiculars. Properament, s’adaptarà la topografia de la zona del pont a la nova rasant i es col·locaran les bigues prefabricades a sobre de les piles de formigó, un cop s’executin les dues que falten per formigonar. Per últim es procedirà a urbanitzar definitivament la part superior del pont i el seu entorn immediat.