La Bisbal de Falset enderroca l'hotel abandonat que coronava el poble i planeja fer un mirador cap al Montsant

El projecte s'avé amb la voluntat que la zona sigui declarada àrea de qualitat del cel nocturn

Actualitzada 04/03/2018 a les 11:26

Després de més de gairebé 24 anys, la Bisbal de Falset (Priorat) ja no està coronada per una estructura de formigó. L'edifici que havia de convertir-se en un hotel amb vistes a la Serra de Montsant s'ha enderrocat després que cap empresa o entitat decidís invertir-hi. Amb l'espai recuperat, l'Ajuntament planeja fer un mirador privilegiat, per la panoràmica, amb una àrea de lleure. Segons ha explicat a l'ACN l'alcalde, Sergi Masip, aquesta idea lligaria bé amb la declaració del Parc Natural del Monstant com la primera àrea tranquil·la i de qualitat del cel nocturn protegida de Catalunya, un projecte que el Govern va presentar el 2016, i per tirar endavant la candidatura del paisatge de Priorat com a patrimoni mundial de la UNESCO.L'hotel va ser enderrocat al desembre després que els impulsors, que van paralitzar el projecte per manca de suport financer i la crisi immobiliària, cedissin l'edifici al consistori. Els veïns van decidir que l'estructura havia d'anar a terra perquè no va sortir cap interessat en convertir-la en un equipament o una casa de colònies, com volia l'Ajuntament. Masip, orgullós amb la decisió, ha explicat que ara hi ha un mur de pedra de contenció a la zona, i que es va treballar per separar bé el ferró del formigó i reomplir la zona on estava l'edifici. Ara, abans de tornar-hi a actuar, caldrà deixar un temps de marge perquè s'assenti el terreny.Un cop passat entre sis mesos i un any, el consistori vol fer una zona tancada que serveixi com a àrea de lleure i mirador. Així, segons els pensaments de l'alcalde, haurien de plantar-se arbres per convertir-ho en una àrea verda, posar bancs, baranes per delimitar l'espai i fins i tot barbacoes. Tot plegat, per guanyar punts perquè el Parc Natural del Montsant, del qual formen part nou pobles, entre els quals la Bisbal, sigui declarat zona de baixa contaminació lumínica i acústica. «De cara a mirar estels, estaria bé tenir un mirador», ha considerat Masip, que també creu que l'enderroc pot ajudar a fer que el paisatge del Priorat sigui declarat com a patrimoni mundial per la UNESCO. «Tots els alcaldes m'ho van dir, que quina millora i que allò no ens anava bé com a carta del paisatge», ha admès el batlle.Els veïns de la Bisbal també estan satisfets amb el canvi, tot i que quan es va posar damunt la taula la idea d'enderrocar l'estructura hi havia qui no estava del tot convençut. «Fa pena després de tants anys de veure-ho, però ara que està endreçat i arreglat, que no es veu aquella estructura de formigó, ara la gent em diu que abans ho hauríem hagut de fer!», comenta l'alcalde, que diu que a la zona no es nota que hi hagi hagut l'edifici. «Ara tornem a tenir la Bisbal com era abans!».L'enderroc de l'estructura ha costat uns 30.000 euros més IVA i el consistori creu que el projecte, que encara s'ha de concretar i abordar amb els arquitectes municipals, pot sortir de la partida del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, d'uns 40.000 euros.