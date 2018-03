Dos detinguts per atracar amb ganivets una benzinera de Salou

Un dels arrestats ha ingressat a presó i l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes de 28 anys i veïns de Salou (Tarragonès) com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els arrestats, encaputxats, van atracar una benzinera de la platja la Pineda de Vila-seca utilitzant ganivets per intimidar la treballadora. Els fets van passar al voltant de les nou del vespre del 5 de febrer. Els atracadors es van endur més de 150 euros de la caixa enregistradora i la bossa de la mà de la treballadora amb uns 120 euros i diversos objectes personals. Els agents que investigaven el cas van prendre declaració a la víctima i van analitzar les imatges de les càmeres de seguretat en les quals apareixia el cotxe utilitzat per a la fugida. La identificació d'un dels autors es va aconseguir gràcies a les empremtes trobades i l'altre es va identificar arran de la investigació iniciada sobre el primer. El jutge va decretar divendres l'ingrés a presó per a un d'ells i llibertat amb càrrecs per a l'altre.Els agents van saber que els autors tenien intenció de desfer-se del vehicle utilitzat en el robatori i d'altres objectes que els podien incriminar i es va organitzar un dispositiu per a detenir-los. En aquest operatiu policial el jutge va autoritzar una entrada i escorcoll al domicili dels detinguts on els policies van localitzar diverses peces de roba d'un dels autors utilitzades en l'atracament, a més de trobar-hi cinquanta plantes de marihuana. El vehicle trobat també es va relacionar directament amb el robatori.