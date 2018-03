La víctima estava passant per un pas a nivell i el tren circulava direcció Salou

Actualitzada 03/03/2018 a les 16:39

Una dona ha mort aquest migdia atropellada per un tren. Diverses dotacions del SEM, bombers i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat ràpidament cap al lloc dels fets però no han pogut fer res per salvar-li la vida, ja que ha mort a l'instant. Tot i que encara s'estan investigant les causes de l'accident, tot a punta a què la dona estava passant per un pas a nivell just quan el tren s'aproximava a la via. A causa de l'accident, s'ha hagut d'interrompre la connexió entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant i han donat servei alternatiu per carretera.