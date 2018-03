Dos ferits en un incendi a Valls

El foc ha tingut lloc a la segona planta d’un pis

Actualitzada 03/03/2018 a les 11:18

Dues persones han resultat ferides en un incendi d'un pis a Valls. El foc s'ha originat al voltant de les 4 de la matinada en una habitació de la segona planta. L'habitatge es troba al carrer Germans Sant Gabriel número 12. L'incendi ha cremat un matalàs i un armari i ha obligat als bombers a evacuar els dos inquilins d'aquest pis. El SEM ha traslladat als dos afectats a l'hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstics diferents. La dona en estat lleu i l'home en estat menys greu, tots dos afectats per intoxicació de fum. La resta dels veïns no han patit cap problema, ja que el foc no ha sortit de l'habitació. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han aconseguit extingir l'incendi mitja hora més tard.