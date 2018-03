A presó una dona per cometre quinze robatoris amb força

La presumpte autora dels robatoris va ser detinguda el dilluns

Furts, estafa i usurpació d'estat civil

Una dona ha ingressat a presó per cometre quinze robatoris amb força a domicilis del Baix Penedès. La detinguda té 36 anys, és de nacionalitat marroquina i a banda dels robatoris li imputen tres furts, una estafa i usurpació d'estat civil. La investigació va començar a principis d'any després que entressin a robar en domicilis de Calafell i Cunit emprant un mecanisme molt semblant. Els investigadors van establir que el lladre actuava sol i entrava als domicilis a la nit forçant l'accés a l'habitatge. La dona va robar diners, joies i documentació personal.En dos dels robatoris, la detinguda va ser enxampada pels residents i ella va manifestar, en ambdós casos, ser membre de la policia secreta, indicant que no es moguessin del llit i que es tractava d'una batuda policial. La dona, sense cap acreditació policial, ensenyava una arma de foc simulada per convèncer als inquilins. Els Mossos van aconseguir detenir la dona el passat dilluns com a presumpte autora dels robatoris, un total de quinze comesos en dos mesos.Els Mossos, a través dels objectes i documentacions que van recuperar, han resolt tres furts de documentació i objectes personals, un a Mataró i els altres dos a Calafell i Cunit. A més, els investigadors han esbrinat que la detinguda havia utilitzat documentació sostreta per vendre una joia robada en un dels domicilis. El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell ha decretat el seu ingrés a presó.