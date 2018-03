Quatre ferits en xocar una furgoneta contra un arbre a Vinyols i els Arcs

La prova d'alcoholèmia del conductor ha donat negatiu

Actualitzada 02/03/2018 a les 20:18

Aquesta tarda s'ha produït una sortida de via d'una furgoneta, al voltant de les 17.52 hores, a la N-340 al terme de Vinyols i els Arcs. Com a conseqüència de la sortida, el vehicle ha topat contra un arbre, prop de la gasolinera d'una de les entrades a Cambrils.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat una dotació de Bombers de la Generalitat, dos dotacions de Mossos d'Esquadra i quatre unitats del SEM.Els ocupants de la furgoneta han resultat ferits amb pronòstics entre menys greus i lleus, per la qual cosa han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Segons fonts del Servei d'Emergències, entre els ocupants no hi hauria cap menor implicat i es coneix que tres d'ells eren homes.La investigació encara es troba oberta per tal d'esclarir els fets. Tot i que, fonts policials han assegurat que la prova d'alcoholèmia ha donat negatiu.