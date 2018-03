La Vella de Valls actuarà al festival sicilià 'Mandorlo in Fiore'

Uns 240 rosats representaran el món casteller al festival de folklore més destacat d'Europa

Actualitzada 02/03/2018 a les 13:49

La Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà a la 73a edició del festival Mandorlo in Fiore, del 6 al 12 de març a la Vall dels Temples, a la ciutat d’Agrigent (Sicília, Itàlia).La colla vallenca mobilitzarà 240 castellers i castelleres, amb la seva canalla al complet, per assistir a una de les trobades internacionals de folklore més destacades d’Europa. Els rosats representaran el món casteller i difondran la cultura catalana al món. El regidor de cultura, el Sr. Marc Ayala, acompanyarà a la colla al Festival com a representant de la ciutat de Valls.Entre les activitats que realitzarà durant el festival, a banda de les actuacions castelleres, destaca l’organització de diferents tallers per tal de donar a conèixer el fet casteller a la resta de participants de l’esdeveniment. El Festival compta amb agrupacions vingudes d’Argentina, Armènia, Bèlgica, Bulgaria, Colòmbia, Croàcia, Etiòpia, Geòrgia, Gran Bretanya, Índia, Mèxic, Kenia, Rússia, Sèrbia i Turquia.En aquest viatge, la Colla Vella també actuarà a Palerm, ciutat capital de la cultura italiana, el dia 10 de març.Mandorlo in Fiore convida, cada any, elements de cultura tradicional d’arreu del món inclosos en la llista de patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO per tal que actuïn al bell mig del monumental conjunt de temples grecs d’Agrigent, declarats també patrimoni de la humanitat el 1997.