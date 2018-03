La central fa la parada no programada per identificar si l'origen del «degoteig» és la barrera de pressió

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:00

La central nuclear Vandellós II ha fet, aquest divendres al migdia, una parada no programada, que ja ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN). La causa de la incidència és el «petit» augment del cabal de l'aigua que es recull als desguassos de l'edifici de contenció. Tot i que l'increment de l'aigua està «molt per sota» dels límits establert en les especificacions tècniques de funcionament de la nuclear, s'ha decidit deixar d'operar a la planta i dur-la a parada per actuar i identificat l'origen del «degoteig». Es vol descartar que no procedeixi de la barrera de pressió. Segons l'Associació Nuclear Ascó- Vandellòs (ANAV) les condicions de la central són segures i la incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni el medi ambient.