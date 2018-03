La CUP demana una condemna de 10 anys per a Poblet i Batesteza per la peça del CAP de Vila-seca

La instrucció per presumptes irregularitats en la construcció del Centre d'Assistència Primària ha de passar a fase de judici

Actualitzada 02/03/2018 a les 14:11

Segons que ha fet públic la formació anticapitalista, aquest divendres, els advocats de la CUP han presentat als jutjats de Tarragona l’escrit d’acusació per la peça separada del Cas INNOVA relacionada amb la construcció del CAP de Vila-seca, que passarà a fase de judici.La CUP demana 10 anys de presó per l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet i per l'arquitecte Jorge Batesteza. En l'escrit també es demana la mateixa pena de presó per a l’arquitecte municipal i la regidora d’urbanisme, com a cooperadors necessaris en l’operació.La CUP considera que han quedat demostrats tots els indicis que quedaven reflectits en l’obertura de la instrucció del procediment, «és a dir, que la contractació de l’arquitecte Jorge Batesteza no va seguir els procediments legals, sinó que es van produir diferents irregularitats tant en el procediment de contractació com en la seva execució, així com que Batesteza va cobrar diners per uns serveis que no va prestar, ja que es va incorporar al projecte, quan aquest ja s’havia iniciat».