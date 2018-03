Fins a nou parelles han estat víctimes de l'estafa d'un lloguer als Pallaresos

En tots els casos, la presumpta estafadora s’hauria quedat amb la fiança i els afectats sense casa

Actualitzada 01/03/2018 a les 20:44

Fins a nou famílies han estat víctimes de la mateixa estafa en el lloguer d’un xalet als Pallaresos. D’altra banda, la presumpta estafadora hauria estat buidant la casa de l’avinguda Catalunya durant tot el matí d’ahir arran de la darrera denúncia i en fer-se públic el cas a Diari Més.«Tenim coneixement de què, a banda de nosaltres, vuit parelles més han estat estafades», confirmava ahir V.P., una de les persones que ha denunciat el cas. Segons sembla, la dona, una veïna dels Pallaresos –que respon a les inicials L.S. i que havia estat propietària de la casa que oferia en lloguer fins que va ser embargada– operava sempre de la mateixa manera. La dona els feia signar un contracte de lloguer i, després de cobrar la fiança, els llogaters no tornaven a tenir senyals de vida d’ella o bé els donava excuses perquè no poguessin entrar a viure-hi.Jordi Borràs, és un veí dels Pallaresos que va deixar la casa on vivia amb la intenció de mudar-se a l’esmentat xalet de l’avingudade Catalunya. Evidentment, mai no ho va poder fer i, a hores d’ara, segueix buscant casa. Va ser víctima de l’estafa, però, almenys ell va poder recuperar els diners.Jordi Borràs va trobar l’anunci del lloguer de la casa dels Pallaresos a través de l’aplicació Wallapop. «També hi havia l’anunci a Fotocasa», recorda.«Es demanava un lloguer de 700 euros al mes. Tinc una filla i dos gossos, la casa em va semblar idònia i tenia certa pressa. Em vaig posar en contacte amb ella i ja em va dir que, si li avançava la primera fiança, em rebaixava el lloguer 50 euros», diu Borràs. Tal com va fer amb la primera afectada i com va recollir Diari Més en l’edició d’ahir, la dona li va dir que el seu marit no podia assabentar-se de l’operació. La presumpta va aconseguir encara que l’afectat li avancés 600 euros més abans de firmar el contracte. Entre fiança i el primer mes de lloguer, el 29 de setembre –quan es va firmar el contracte– Jordi Borràs havia pagat 1.700 euros a la dona i només havia obtingut a canvi la promesa que L.S. faria la mudança durant el mes d’octubre i que, per tant, ell podria entrar a viure-hi al novembre.Va arribar la data, però L.S. va començar a donar excuses a través de missatges de mòbil. «Em deia que no li estaven fent bé la mudança, deia que dimarts em donava les claus, però arribava el dia i res, i així una vegada i una altra. Fins que un dia em va enviar un missatge dient que ho sentia, però que no marxava de la casa», recorda Borràs.L’afectat va amenaçar de denunciar-la i, en aquest cas, sí que va aconseguir que la dona li tornés 1.500 euros. Va trigar un mes i mig a recuperar els 200 que faltaven. «Suposo que me’ls va tornar perquè sap que sóc veí dels Pallaresos», creu l’home. En qualsevol cas, l’home se sent estafat, perquè va deixar la casa on vivia i, hores d’ara, viu a casa d’uns familiars. Poc després, Jordi Borràs va saber que una altra persona havia firmat contracte de lloguer per la mateixa casa el mateix dia que ell: el 29 de setembre.