Detenen un jubilat per cultivar marihuana al Pla de Manlleu

L'home havia construït un hivernacle a l'habitatge, on cultivava el cànnabis

Actualitzada 02/03/2018 a les 14:34

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 63 anys, veí del Pla de Manlleu (Tarragona) de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per cultivar plantes de marihuana al seu habitatge i un altre de defraudació de fluid elèctric.A principis del mes de gener, els agents de la Guàrdia Civil de Tarragona, van detectar la construcció d'un hivernacle, previsiblement per al cultiu de marihuana, a l'interior d'un habitatge del Pla de Manlleu, del terme municipal d'Aiguamúrcia (Tarragona).Arran de diverses investigacions, el cos de seguretat va confirmar que al citat domicili es podria estar cultivant cànnabis de forma intensiva. Els agents van localitzar al responsable de la plantació realitzant feines de manteniment al cultiu. L'habitatge es troba registrat a nom d'una persona morta, on hi residia el gendre i el responsable de la plantació.Paral·lelament a les investigacions, els tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat es va conèixer que l'habitatge tenia un consum energètic superior al d'un pis de les mateixes característiques, deduint que l'inquilí tenia una connexió il·legal, fet que va corroborar que allí es feia alguna activitat il·lícita.Ahir es va fer l'entrada i el registre del domicili del Pla de Manlleu (Alt Camp) i es van intervenir un total de 290 plantes de marihuana en fase de recol·lecció, 7,2 quilos en procés d'assecat i material necessari per al cultiu i elaboració de la substància. Per la qual cosa es va detenir al responsable de la plantació.Al detingut se l'imputa els presumptes delictes de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de substàncies estupefaents) i defraudació del fluid elèctric. L'home va declarar a les dependències de la Guàrdia Civil i va ser posat en llibertar. Aquest passarà a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell en els pròxims dies.