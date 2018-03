Cambrils enceta el Voluntariat per la llengua

Vint-i-tres parelles promouran l'ús del català

Actualitzada 02/03/2018 a les 18:14

Vint-i-tres parelles participaran en una nova edició del Voluntariat per la llengua, una iniciativa que promou l’ús de la llengua catalana en àmbits quotidians amb la formació de parelles lingüístiques.D'aquestes parelles, nou són noves i catorze continuen després d’haver-se conegut en una passada edició.Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). El CPNL va iniciar el programa l'any 2002, a Cornellà de Llobregat, amb 19 parelles participants. Des del 2003 ja hi ha participat més de 110.000 parelles.