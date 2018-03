Un home resulta ferit en bolcar la seva furgoneta als Pallaresos

El vehicle ha caigut per un terraplè d'entre 2 i 3 metres i l'home ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII en estat menys greu

Actualitzada 01/03/2018 a les 09:51

Un home ha resultat ferit, el matí d'aquest dijous 1 de març, en patir una sortida de via i bolcar amb la seva furgoneta als Pallaresos. L'accident s'ha produït a les 7 del matí al quilòmetre 1,5 de la TP-2235, carretera que uneix els Pallaresos amb Sant Salvador. El vehicle ha patit una sortida de via i ha bolcat tot caient per un terraplè d'entre 2 i tres metres.A causa de l'accident, el conductor i únic ocupant de la furgoneta accidentada ha resultat ferit amb pronòstic menys greu. Fins el lloc dels fets s'hi ha traslladat una ambulància del SEM, que ha evacuat l'afectat a l'Hospital Joan XXIII. Fins al lloc també s'hi ha desplaçat una dotació de Bombers i els Mossos d'Esquadra.