Set quilòmetres de cua l'AP-7 per un accident a la Pobla de Montornès

Un dels carrils en direcció Barcelona ha estat tallat a la circulació

Actualitzada 28/02/2018 a les 18:52

Aquesta tarda, a les 17.26 hores, el Servei de Català de Trànsit ha rebut un avís per un accident de trànsit a l'AP-7, a l'alçada de la Pobla de Montornès.La topada ha fet que és tallès un dels carrils en sentit Barcelona i això ha provocat una retenció d'uns set quilòmetres de llargada des del quilòmetre 231, que és on s'ha produït l'incident.Tot i que no han trascendit més dades, sembla ser que aquest no ha estat molt greu. Els Bombers de Generalitat, per la seva banda, no han hagut d'actuar.Aquesta tarda, a la mateixa via hi ha hagut un incendi de la roda d'un camió que també ha provocat petites retencions en direcció Tarragona.