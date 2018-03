Intenten rescatar una cerva que viu en un restaurant a Zamora per portar-la a Marçà

FAADA i Hogar Animal Sanctuary han iniciat una campanya per recaptar 4.000 euros per al seu trasllat

Actualitzada 01/03/2018 a les 17:28

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) i Hogar Animal Sanctuary de Marçà (Priorat) han iniciat una campanya per recaptar 4.000 euros per salvar a Ruth, una cérvola que viu a la piscina d'un restaurant de Zamora.El propietari de l'establiment la va trobar quan l'animal només tenia mesos en una àrea privada de caça. L'home la va portar al tancat del seu restaurant, un espai de menys de 100 metres quadrats ocupat per una piscina, on l'ha cuidat fins ara que té dos anys.Les autoritats van obrir-li un expedient sancionador ja que la tinença de cérvols està prohibida a Espanya i li van comissar l'animal.L'entitat Hogar Animal Sanctuary de Marçà va posar-se en contacte amb FAADA per gestionar el rescat de la cérvola i portar-la a les seves instal·lacions, un santuari per a animals maltractats i/o abandonats. Dos mesos després, la Junta de Medi Ambient de Zamora va aprovar la cessió de l'animal al centre del Priorat, després de la realització de diverses proves veterinàries.Un cop fetes les proves per determinar la salut de la cerva, les dues entitats compten fins al 9 de març per recaptar 3.997 euros, per al transport i per als serveis veterinaris de la cerva.Per a transportar-la, cal anestesiar l'animal i un cop desperti s'ha de cedar i monitoritzar durant tot el trajecte, això explica l'elevat cost.Des de FAADA i el Hogar Animal consideren imprescindible el trasllat de l'animal el més aviat possible al seu destí per millorar les seves condicions de vida.De moment, i falta de 8 dies per que es compleixi el termini, les entitats han recaudat 1.803 euros.