Els treballadors de la recollida de brossa de Salou amenacen amb fer vaga a l'estiu

El comitè d’empresa ha denunciat la UTE Salou Net per incompliment del conveni col·lectiu

Actualitzada 01/03/2018 a les 16:40

Temps de marge i paciència

Contenidors a vessar de brossa, pudors i carrers bruts en plena temporada turística, quan Salou multiplica la seva població. Aquest és el malson que podria viure la capital de la Costa Daurada a l’estiu, si la UTE que té la concessió del servei de neteja viària i recollida de residus de Salou –Urbaser-Nordvert– i el comitè d’empresa no arriben a un acord sobre l’aplicació del conveni col·lectiu. El Sindicat de Treballadors (STR), majoritari en el comitè d’empresa, es mostra disposat a convocar una vaga per aconseguir les reivindicacions de la plantilla de treballadors, la qual oscil·la entre les 70 i 80 persones.Els operaris del servei de neteja viària i recollida de la brossa reclamen que s’apliqui el conveni col·lectiu. «Hem analitzat el conveni i no s’ha respectat l’augment salarial, hi ha un 4% de diferència amb el que els treballadors haurien d’estar cobrant. D’altra banda, el conveni marca 35 hores setmanals, però s’estan fent 37 i mitja, o sigui, mitja hora més cada dia», explica Toni Carmona, representant de STR.Segons Carmona, molts dels treballadors de la UTE són temporals i, la resta, són fixes-discontinus. «Aquests són contractats per a deu mesos, però només treballen tres o quatre. Vam comprovar que hi ha una vintena de treballadors en aquesta situació. Saps que comences a treballar al juny, però no quan acabes, amb la incertesa que això provoca», puntualitza Carmona.El sindicat ha denunciat la situació davant del Jutjat del Social. Fa un mes i mig es va celebrar l’acte de conciliació, «però l’empresa no va voler pronunciar-se», diu el representant sindical. A hores d’ara, el comitè d’empresa està a l’espera de l'assenyalament del judici laboral.Toni Carmona assegura que s’està buscant la mediació per tal d’arribar a un acord. «Estem donant marge, volem arribar a un acord. Hem demanat paciència a la plantilla. Tothom ha d’entendre que l’únic que estem demanant és que s’apliquin les condicions que recull el nostre conveni laboral», afegeix.La UTE que realitza el servei està formada per Urbaser-Nordvert. L’empresa va ser la guanyadora, l’any 2016 del concurs públic del servei de neteja del municipi per un període de 10 anys i 41,8 milions d’euros.