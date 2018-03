Denuncien una dona dels Pallaresos per estafar amb un fals lloguer

Hauria llogat a diverses parelles una casa, propietat del banc, on hi vi però no els lliura les claus i es queda amb la fiança

Una parella ha denunciat una veïna dels Pallaresos –que respon a les inicials L.S.– per haver-se quedat, presumptament, amb els 2.100 euros de la fiança pel lloguer d’un xalet de l’avinguda Catalunya de la localitat. La presumpta estafa els hauria lliurat unes claus falses de l’habitatge on, de fet, continua vivint i que és propietat d’una entitat bancària. La parella ha pogut saber que no han estat les úniques víctimes d’aquesta dona. Almenys tres parelles més haurien caigut en el parany d’una dona que acumula diverses denúncies per presumpta estafa. «I no volem que li passi a ningú més», diu un dels afectats.La parella que va interposar la darrera denúncia contra la dona va trobar l’anunci del lloguer de la casa a un conegut portal web. El passat dia 20 de febrer van anar a visitar l’habitatge. «Ens vam posar en contacte amb ella a través del telèfon de l’anunci. Vam visitar la casa i ens va agradar. Li vam enviar una proposta de contracte i vam tornar a quedar per acabar de perfilar-lo», narra V.P., un dels membres d’aquesta parella afectada. Assegura que la presumpta estafadora, L.S., va comentar que el seu marit no podia assabentar-se de l’operació. Això va despertar la desconfiança en la parella estafada, que va demanar garanties que signaven un contracte amb el propietari real de l’immoble. «Aleshores, ella ens va enviar la imatge d’un document que, suposadament, demostrava, que tenia poders generals sobre la casa», assegura V.P.El 21 de febrer negociaven el contracte i, l’endemà –dijous passat– tancaven l’acord, els llogaters signaven el contracte i pagaven en mà 2.100 euros en concepte de fiança.L’estafadora els va lliurar un rebut i també unes claus que, poc després, els estafats sabrien que no pertanyen a l’habitatge llogat. La parella va començar a sospitar que alguna cosa anava malament quan, divendres, L.S. no va donar senyals de vida, tot i que encara quedaven documents a lliurar al gestor. «Se suposava que el dilluns – 26 de febrer– ella marxava de la casa i, aleshores, nosaltres podíem entrar. No sabíem res d’ella però, el cap de setmana la vam veure que sortia en un programa de televisió, a Tele 5...», recorda l’afectada. «Dilluns al matí el gestor ens va confirmar que no havia tingut notícies de la presumpta estafadora», afegeix.Tot plegat els va fer saltar totes les alarmes. Dilluns continuaven sense tenir notícies de L.S., així que la parella es va plantar a la casa, a l’avinguda Catalunya dels Pallaresos.«Vam arribar a les quatre de la tarda i ells eren a dins. Ens vam plantar allí, reclamant la fiança. Suposo que pensaven que acabaríem marxant, però ens vam quedar fins a la nit, exigint explicacions. Va arribar a trucar els Mossos d’Esquadra», recorda l’afectada.Mentre estaven als Pallaresos, la parella presumptament estafada va poder saber que havia més afectats, almenys tres famílies més que haurien estat estafades per la dona dels Pallaresos. «Vam poder conèixer també dilluns a altra parella d’afectats que va poder recuperar part dels diners. Sabem que altra parella va arribar a marxar de casa seva i, per culpa d’aquesta dona, es troben ara vivint en casa d’uns familiars», assegura l’afectada.Dimarts al matí els afectats van tornar a la casa dels Pallaresos i li van tornar a reclamar la fiança que havien pagat. «Finalment, ella i la seva parella van dir que anirien al banc a buscar els diners. Els vam dir que, d’acord, que els acompanyàvem. I van començar a circular per Tarragona i després per Reus, ens van fer tombar molt. Nosaltres els seguíem darrere, volien despistar-nos, suposo, i van acabar a la comissaria de Mossos de Reus on van dir que els estàvem perseguint», diu V.P.La parella ha interposat una denúncia. V.P. ha pogut saber després que el xalet amb què L.S. estaria estafant –presumptament– va ser seu fins el 2011, quan va ser embargat per una entitat bancària i que acumula més denúncies per estafa.