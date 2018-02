Salou dóna llum verda a Mercadona per instal·lar-se al costat del mercat

Al ple també s'ha aprovat sancionar el bany amb bandera vermella i la prohibició de penjar objectes a l’interior dels tancaments i/o tendals

Actualitzada 28/02/2018 a les 17:02

Ordenança de civisme i convivència

Altres punts

El ple de l’Ajuntament de Salou ha donat avui llum verda a la concessió a l’empresa Mercadona de la superfície comercial adjacent al mercat municipal. La multinacional ha estat la guanyadora del concurs públic per construir i explotar un establiment comercial alimentari en forma de supermercat. L’empresa ha proposat un cànon de 500.000 euros amb un màxim de 30 anys d’explotació.El govern ha aprovat amb la seva majoria l’adjudicació a Mercadona, adduint que es tracta d’un projecte d’interès general i que es treballa en paral·lel amb els paradistes per a la reforma del mercat municipal amb la voluntat de millorar-ne les instal·lacions. Es tracta d’una primera actuació inclosa en la proposta encaminada a reordenar l’àmbit.L’oposició, al ple ha sol·licitat la retirada del punt de l’ordre del dia fins a arribar a un acord amb els paradistes per entendre que no hi ha hagut prou diàleg amb els paradistes. Finalment, el punt ha tirat endavant amb els 12 vots favorables del govern (7 de CiU i 4 del PSC) i els vots contraris de C’s, PP, ERC i Guanyem Salou.També s’ha aprovat a la modificació de l’ordenança de civisme i convivència de Salou que incorporanoves modificacions i millores al darrer redactat del 2015. Agrupant en un mateix text infraccions tipificades en diverses normatives municipals d’àrees com poden ser les de comerç, medi ambient o platges per tal d’agilitzar el procediment sancionador i optimitzar els recursos dels que disposa l’administració i aconseguir una millor eficiència. Entre elles, la de sancionar el bany amb bandera vermella o llençar/dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres habilitats.També s'ha aprovat la prohibició de penjar objectes a l’interior dels tancaments i/o tendals, entre d’altres normes relatives a la millora de l’aspecte comercial. Aquest punt ha rebut el suport unànime dels grups del plenari.El ple també ha aprovat per unanimitat de tots els grups el nou reglament d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'ajuntament de Salou; l'adhesió al conveni marc Localret-Ajuntament de Barcelona, per a l'impuls i el desenvolupament de la plataforma de participació ciutadana decidim i també el suport unànime en la presentació del pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Salou i del protocol d'actuació de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.