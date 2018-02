L'oposició de Salou intenta aturar la primera fase del Mercat Municipal

Volen un informe sobre les conseqüències del contenciós-administratiu presentat pels paradistes

Els grups municipals a l’oposició de l’Ajuntament de Salou –Ciutadans, Partit Popular, ERC i Guanyem Salou– demanaran que es retiri del plenari –que s’ha de celebrar avui– l’adjudicació a Mercadona del solar adjacent al Mercat Municipal per a la construcció d’un supermercat . Els regidors de les quatre formacions tenen previst signar i registrar la petició minuts abans del ple.En l’escrit, els grups de l’oposició posen l’accent en la necessitat de retirar aquesta adjudicació davant les conseqüències que podria comportar per a l’Ajuntament la resolució del contenciós-administratiu que ha presentat un grup de paradistes contra el projecte. En qualsevol dels casos –tant si es retira com si no– les quatre formacions demanen que el secretari municipal elabori un informe jurídic on s’analitzi què pot comportar per l’erari públic una sentència estimatòria de la demanda dels paradistes. Demanen, també, que es continuï negociant amb els concessionaris.El grup municipal d’ERC a Salou afirmava ahir, mitjançant un comunicat, que «estem davant d’una situació incoherent i una proposta que ens tornarà a posar en una situació jurídica que pot comportar greus conseqüències a les arques municipals». «Incoherent perquè, inicialment, es va fer un concurs i projecte per a un gran establiment comercial territorial col·lectiu on es contemplava la remodelació del Mercat Municipal basat en un interès públic i, en l’ordre del dia, es proposen l’aprovació d’un establiment comercial alimentari en format supermercat, una activitat més, deixant de banda qualsevol referència o acció sobre el Mercat Municipial», afegeixen els republicans. Des d’ERC alerten que, en cas que el contenciós-administratiu doni la raó als paradistes, el problema es pot convertir en un Ansamar II, en clara referència a la sentència que condemnava l’Ajuntament a indemintzar els propietaris del solar de l’antiga duana. «Tampoc s’entén la manca de diàleg amb els paradistes i el desconeixement total sobre quines solucions ofereix l’equip de govern i que fan referència al projecte, el pressupost, el model, el temps d’actuació i les compensacions pel temps que haurien de cessar en les explotacions de les seves parades», finalitzaven des d’ERC.Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del Partit Popular, Mario Garcia, deia ahir que «no estem en contra que es faci aquesta superfície comercial, però sí de com està actuant l’equip de govern». «Si se suposa que l’objecte d’aquesta licitació és la revitalització i remodelació del Mercat Municipal, és absurd que s’estigui fent a esquenes dels principals afectats, que són els paradistes». Garcia es lamenta que aquesta «manca de transparència» hagi costat als consitori «una altra demanda». «Si els tribunals estimen la demanda, ens podrem trobar amb reclamacions patrimonials que haurem d’acabar pagant tots els salouencs», afegia.Per la seva banda, la regidora de Ciutadans Reyes Pino explicava ahir que «ha passat un any des de l’aprovació de l’expedient, els paradistes continuen amb la mateix incertesa sobre el projecte i l’Ajuntament suma un recurs contenciós-administratiu». «A data d’avui la Generalitat no ha atorgat la llicència comercial requerida i, per tot això, es creu convenient retirar el punt de l’ordre del dia», afegeix l’edil.