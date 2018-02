I al vuitè dia, cadascú va decidir

L’artista Àlvar Calvet dóna veu a les persones de gènere lliure en un projecte presentat a Valls

Actualitzada 27/02/2018 a les 20:42

El Cicle de Pintura Mural a la Capella de Sant Roc de Valls ha portat fins a la capital de l’Alt Camp a l’artista Àlvar Calvet, qui, des del 17 de febrer, hi exposa el seu projecte 'El vuitè dia'.Aquest és un treball elaborat en quatre fases. La primera ha consistit en contactar amb vuit persones que han escollit lliurement el seu gènere, a qui Calvet anomena Les Representades. Aquestes persones han estat entrevistades en unes sessions que han donat peu a un documental videogràfic. A més, Calvet els ha demanat un testimoni a manera de relíquia, consistent en el traç d’una línia sobre una llosa d’alabastre de Sarral, que cadascuna d’aquestes vuit persones de gènere lliure (trans o no binàries), ha fet amb els dits o un pinzell.En una segona fase, Àlvar Calvet ha contactat amb vuit persones artistes pintores, a qui ha anomenat Les Representants. Representades i Representants es van conèixer, i de les impressions sorgides en aquelles trobades els artistes n’han fet una expressió artística amb forma de text, cançó, poema, etc.Tot aquest treball ha quedat plasmat amb la pintura del fons de l’absis de la Capella de Sant Roc de Valls. Els artistes hi han pintat les línies de les seves Representades, reinterpretant-les lliurement o traduint les impressions rebudes a partir del contacte directe. El resultat final mostra les vuit línies a l’absis, i la llosa d’alabastre al centre, a terra, al lloc on antigament hi havia l’altar. A més, un faristol situat en un lateral de la capella sosté el llibre que es va escriure amb la transcripció de les entrevistes a les persones de gènere lliure Representades.«Quan em van seleccionar per participar al Cicle de Pintura Mural, el fet que hagués de treballar en un santuari que havia estat dedicat al culte em va marcar des del començament. Vaig voler fer-hi entrar persones que, en algun moment, haguessin estat marginades o castigades per l’església», explica Calvet, qui apunta que el títol del projecte també deriva d’un context religiós: «Déu crea l’home a partir d’una costella d’Adam, i al setè dia descansa. Al vuitè, l’individu obre els ulls al despertar d’una nova consciència i decideix per ell mateix el seu gènere, sense que ningú li hagi d’imposar». L’artista ha explicat que, abans de les entrevistes, no coneixia a fons la realitat d’aquestes persones: «no parlo de transsexualitat, sinó de trans, que aplega un ventall molt ampli de persones. Amb les entrevistes he sabut que ens movem en un triangle, en què un costat és el gènere, l’altre el sexe, i el tercer l’individu o la persona».El projecte culminarà el pròxim dissabte, 3 de març, amb la presentació del documental 'El vuitè dia', que recull l’enregistrament de les entrevistes, i que ha estat realitzat per Juandesafinado (Carles Pitarch i Maria Roig). També es presentarà una composició per a piano elaborada per Calvet i el teclista Jaime de Burgos (Jarabe de Palo). Tot plegat es farà a partir de les 12.30h.