Crema la roda d'un camió enmig de l'AP-7 a Creixell

Actualitzada 28/02/2018 a les 16:27

Aquesta tarda, els Bombers de Catalunya han rebut un avís a les 15.50 hores per l'incendi d'una roda d'un camió a l'AP-7 en sentit sud, a l'altura de Creixell.El foc s'ha produït al quilòmetre 229, entre El Vendrell i Altafulla. El vehicle s'ha quedat apartat al voral de la via i tres dotacions de Bombers hi han treballat al foc que ja es troba extingit. La part tractora i el remolc del camió ha quedat afectada.L'incident està provocant petites retencions d'un quilòmetre, ja que només hi ha operatiu un carril i no hi ha perill. El conductor està fora de perill, tot i que ha estat atès per inhalació de fum.