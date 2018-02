Un veí de Vila-rodona detingut pels atacs informàtics a les webs del 21-D

L'home estaria vinculat a Anonymous des de fa temps i incloïa la seva firma als portals atacats

Actualitzada 27/02/2018 a les 19:29

La Guàrdia Civil, dintre de l'operació GREEN HAT, ha detingut un home, veí de Vila-rodona, per diversos delictes de danys informàtics i descobriment i revelació de secrets. Arran de la seva detenció, avui s'han fet diversos registres al seu domicili del carrer Quintana del Castell, número 53.L'arrestat va començar a ser investigat arran de la publicació al seu compte de Twitter de diversos atacs informàtics contra pàgines web d'organismes públics i empreses espanyoles el 21-D.Els seus atacs consistien en aconseguir de forma il·legítima l'accés a l'estructura interna dels portals web dels seus objectius, obtenint privilegis d'administrador mitjançant l'explotació de vulnerabilitats conegudes.Un cop aconseguit aquest accés, realitzava una modificació de la part pública de la pàgina web, incloent-hi la seva firma (@AnonXeljomudoX) i imatges amb logotips i lemes relacionats amb el moviment Anonymous.A més de firmar els seus atacs, eliminava comptes legítims amb perfil d'administrador i accedia a les dades personals de les bases de dades de les pàgines atacades. Una vegada aconseguia aquestes dades, publicava el seu atac i part de les dades obtingudes al seu perfil de Twitter.Entre les dades personals publicades, hi havia filiacions, comptes de correu electrònic i inclús contrasenyes d'accés de les bases de dades a les quals accedia.Aquestes dades publicades pertanyen a treballadors dels diferents organismes i empreses atacades. La difusió d'aquesta informació suposa de per si un perjudici per als afectats, així com per la seguretat de les xarxes informàtiques públiques vulnerades, al posar en risc als mateixos davant tot tipus d'amenaces, ja que es filtren les credencials d'accés que es podrien utilitzar en altres sistemes.Les reivindicacions de l'atac incloien entre altres els hashtags #OpCatalunya, #FreeCatalonia i #Op21Dec, utilitzats pel detingut per recolzar l'organització il·legal de l'1-O, i bloquejar els sistemes informàtics dedicats a l'organització de les Eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.Aquesta operació l'ha portat a terme el Departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO).