Txarango, Smooking Souls i Portobello se sumen a l'Acampada Jove 2018

L’organització ja ha anunciat una desena de grups participants

Actualitzada 27/02/2018 a les 20:11

L'organització de l’Acampada Jove 2018 ha donat a conèixer aquest dimarts a la tarda tres nous grups que se sumen al cartell del certamen, que tindrà lloc a Montblanc del 19 al 21 de juliol. Txarango, Smooking Souls i Portobello s'afegeixen als ja anunciats Buhos, VadeBo, Sense Sal, Ebri Night, Tremenda Jauría i Setrill. Després de l'èxit del seu últim àlbum El Cor de la Terra, Txarango torna amb força a l'Acampada Jove per fer ballar el públic a ritme de reggae, rumba i pop. Per la seva banda, Smoking Souls arriben amb la gira del seu darrer treball Cendre i Or amb un missatge d'esperança. Per últim, Porto Bello portaran els sons més balcànics i jamaicans del seu mestissatge festiu.El director de l'Acampada Jove, Pau Morales, ha destacat que «el festival acull una diversitat d’estils musicals, que comprèn grups de reggae fins al rock, passant pel folk, el rap i la rumba». En aquest sentit, Morales ha remarcat «la clara aposta de l'Acampada Jove pels grups dels Països Catalans que reivindiquen l'alliberament social i nacional».L'Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana i l'Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per desè any consecutiu a Montblanc el 19, 20 i 21 de juliol. Anteriorment, l'Acampada s'ha celebrat a Sant Celoni (2005-2008) i Arbúcies (1996-2004).