Salou adjudicarà el centre comercial annex al Mercat a Mercadona al ple

Ho farà en el ple de demà tot i que un grup a paradistes ha presentat un contenciós administratiu i ha estat admès a tràmit

Actualitzada 26/02/2018 a les 20:47

En benefici de tots

L’equip de Govern de Salou aprovarà demà l’adjudicació a Mercadona de la concessió sobre el solar adjacent a l’edifici del Mercat Municipal per a la construcció i explotació d’un supermercat durant el ple que se celebrarà a partir de dos quarts de dues del migdia. Ho farà tot i que, finalment, un grup de paradistes han presentat un contenciós administratiu –que ha estat admès a tràmit– contra el projecte de revitalització del Mercat Municipal llur primera fase consta, precisament, de l’adjudicació de la superfície comercial esmentada.L’adjudicació del supermercat als terrenys –ara d’aparcament– del Mercat Municipal centraran, amb tota probabilitat, el debat del plenari, ja que bona part dels paradistes se senten exclosos d’un projecte que afectarà la seva activitat i que, segons afirmen, ha canviat de les pretensions inicials de tal manera que, actualment, desconeixen els detalls.Els grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament seran els qui portaran al ple el debat sobre aquesta qüestió, ja que es troben alineats amb les queixes dels paradistes, els quals van presentar un contenciós-administratiu després que, el passat mes d’agost, l’equip de govern rebutgés totes les al·legacions que havien presentat al procés.Fonts del grup de paradistes que han signat el contenciós-administratiu consideren «temerària» la celeritat amb què l’equip de govern vol aprovar l’adjudicació del supermercat a Mercadona, tenint en compte que una possible sentència desfavorable al projecte podria condemnar a l’Ajuntament a assumir el cost de la seva decisió i Mercadona en podria demanar responsabilitats. L’adjudicació que s’aprovarà demà, d’altra banda, quedarà en suspens fins que la Generalitat no atorgui la llicència pertinent per l’ampliació de la superfície comercial.Els paradistes del Mercat Municipal no estan en contra a l’explotació del supermercat per part de Mercadona, que va ser l’única empresa que es va presentar al concurs públic. Denuncien que aquesta adjudicació és la primera fase d’un projecte de revitalització del Mercat Municipal i que l’objectiu principal del mateix ha quedat relegat a una segona fase sobre la qual, segons afirmen, no han pogut prendre decisions. De fet, segons afirmen, el projecte de remodelació hauria canviat i, a hores d’ara, en desconeixen els detalls. Tenen la certesa, però, que patiran les conseqüències de l’execució de la primera fase. La ubicació de la superfície comercial afectarà l’activitat diària dels paradistes que es podrien veure abocats a tancar durant els mesos que durin les obres i, segons afirmen, l’Ajuntament no els ha plantejat cap solució davant aquest escenari.Els concessionaris consideren que la revitalització del Mercat Municipal de Salou és només una excusa, un argument legal per poder dotar Mercadona de més superfície. Convé recordar que la distribuïdora ja té una botiga just a tocar del mercat, a la plaça Sant Jordi.Els que s’oposen al projecte voldrien que el projecte per revitalitzar el Mercat Municipal contemplés un edifici en què uns i altres –paradistes i superfície comercial– es poguessin beneficiar de les respectives ofertes i clientela. Demanen, de fet, una negociació a tres per perfilar un projecte que, consideren, seria bo per a tot el municipi.