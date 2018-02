Protecció Civil suspèn tot el transport escolar per dimecres i moltes escoles no tindran activitat normalitzada

Salut facilitarà la reprogramació de visites mèdiques i Delort aconsella treballar des de casa

Actualitzada 27/02/2018 a les 18:03

Reprogramació de visites mèdiques

Problemes en diferents mitjans de transport

Restricció de camions

615 trucades al 112

Previsió meteorològica

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha anunciat que se suspèn tot el transport escolar de demà dimecres i preveu que moltes escoles no tinguin activitat normalitzada per la nevada generalitzada que es preveu en les pròximes hores. Davant d'aquesta situació, ha demanat als ciutadans que no substitueixin aquesta suspensió del transport escolar pel vehicle privat. Delort també ha fet una crida a no agafar el cotxe per anar als centres de salut i ha explicat que es facilitarà la reprogramació de visites mèdiques. El director general de Protecció Civil recomana que tothom que pugui treballi des de casa i s'evitin així desplaçaments. I és que, segons les previsions, no només quedaran afectades les carreteres sinó també el transport públic en superfície, tant d'autobusos com d'algunes línies de tren.Després de la reunió del consell assessor del Pla NEUCAT aquest dimarts al migdia, Protecció Civil, en coordinació amb el Departament d'Ensenyament, ha decidit suspendre amb caràcter preventiu el transport escolar per dimecres a Catalunya davant un episodi de nevades que es preveu «sever» des d'aquest dimarts a la tarda i durant la jornada de demà, tal com porta advertint Delort en les últimes hores.El director general de Protecció Civil ha puntualitzat que, si bé no s'ha donat la instrucció de suspendre l'activitat escolar, molts centres no tindran una activitat educativa normalitzada, ja que molts alumnes o docents no hi podran arribar. Delort ha demanat a les famílies que, davant la suspensió del transport escolar, no portin els infants a les escoles en cotxe, perquè precisament el que es vol evitar és reduir al màxim els desplaçaments aquest dimecres.El Departament d'Ensenyament vetllarà perquè els centres educatius es mantinguin oberts, si així s'acorda amb els ajuntaments corresponents, tot i que no pot garantir que l'activitat sigui normalitzada, segons un comunicat. En cas que els centres educatius més afectats hagin de tancar aquest dimecres -perquè es troben allunyats del nucli urbà, perquè estan situats en una zona elevada o per la impossibilitat d'accedir-hi per part dels docents, per exemple- s'informarà les famílies a través dels mitjans telemàtics, indica el comunicat del Departament d'Ensenyament.Delort ha recomanat que es posposin les visites mèdiques no urgents en cas d'haver-se de desplaçar en vehicle. Les persones que aquest dimecres no puguin arribar al centre de salut s'hauran de posar en contacte amb el propi centre per reprogramar la visita. El telèfon 061 CatSalut Respon del Departament de Salut es reforçarà per atendre les consultes de persones que es trobin malament i tinguin dubtes sobre si han d'anar a urgències (no és el canal per reprogramar visites).El director general de Protecció Civil ha demanat treballar des de casa qui pugui fer-ho i ha vaticinat problemes de mobilitat en el conjunt de transports, no només del vehicle privat, sinó també d'autobusos i probablement en algunes línies de tren si els gruixos de neu són importants. «Excepte el suburbà de Barcelona i l'entorn metropolità, la resta de transports segur que tindran alguna mena d'afectació», ha assenyalat Delort, que ha recomanat «estar molt amatents a l'evolució de l'episodi» i «prendre precaucions per no trobar-s'hi afectats».Delort ha tornat a demanar als conductors que portin cadenes per si les necessiten, si bé ha ressaltat que amb gruixos importants de neu, tampoc els serviran: «No són la solució màgica». Almenys, però, si els gruixos són de pocs centímetres, es podran evitar situacions delicades.A més d'aquestes mesures, el consell assessor del Pla NEUCAT ha restringit el transport de mercaderies de més de 7,5 tones a la xarxa viària catalana, tal com havia anunciat la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech. Des d'aquesta tarda, els Mossos d'Esquadra ja no estan realitzant filtres, sinó que ordenen als camions que s'aturin a l'àrea de servei o al polígon industrial més proper.De cara a aquesta tarda de dimarts, quan ha de començar aquest episodi de nevades, es recomana avançar la mobilitat de retorn a casa i evitar, per exemple, les activitats extraescolars que comportin desplaçaments en cotxe.El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut, fins a les 3 de la tarda d'aquest dimarts, 615 trucades relacionades amb l'episodi de fred i neu. Per comarques, es distribueixen: Osona, 184 trucades; Moianès, 43; Bages, 40; la Selva, 39; Garrotxa, 35; Barcelonès, 31; Vallès Oriental, 30; Gironès, 24; Vallès Occidental, 23 i Baix Camp, 19. Per municipis, les trucades s'han distribuït: Vic, 58; Santa Maria d'Oló, 29; Gurb, 29; Barcelona, 27; Sant Bartomeu del Grau, 21; Girona, 21; Manresa, 16; Olot, 14; Tona, 12 i Manlleu, 12.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que entre dimarts i dimecres es preveuen gruixos d'entre 0 i 2 centímetres a punts del litoral i d'entre 2 i 15 a la resta. En zones elevades del prelitoral i de la depressió central es poden arribar a superar els 15 centímetres. Al Pirineu i sobretot al Prepirineu es podran acumular més de 30 centímetres de neu, si bé al sector occidental es podran superar els 50 centímetres per sobre dels 1.000 metres d'altitud. A partir de dimecres a mig matí la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord, i la precipitació acabarà sent en forma de pluja, tot i que al Prepirineu i Pirineu les nevades persistiran fins a mitja tarda.