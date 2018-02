Mont-roig planta les llavors del futur

El Bosc dels Embrions és un projecte de l’entitat l’Escurçó en col·laboració amb l’Institut Marquès

El passat dijous 23 de febrer es van plantar deu alzines en un terreny del terme municipal de Mont-roig del Camp conegut com la zona de la Cova del Patou.Aquesta acció és el tret de sortida del projecte El Bosc dels Embrions, una iniciativa que portarà a terme l’entitat ecologista local l’Escurçó, amb la col·laboració de l’Institut Marquès, a través de la qual es plantarà un arbre per cada infant que ajudi a néixer aquest centre de reproducció assistida barceloní.La zona de la Cova del Patou forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural de la Mare de Déu de la Roca, té una hectàrea i mitja de terreny i és de propietat municipal. Als anys noranta va patir un incendi, i amb aquesta iniciativa es preveu que es plantin 1.500 arbres que contribueixin a repoblar la zona.Aquesta campanya s’ha posat en marxa per iniciativa de l’Institut Marquès de Barcelona, que va posar-se en contacte amb l’Escurçó per tal d’endegar el projecte de Mont-roig, que és únic a Catalunya. «Amb l’Institut Marquès ens vam conèixer anys enrere, quan vam presentar la denúncia per la contaminació del semen dels tarragonins; ells van fer l’informe de contaminació. Ara, ens han demanat si volíem tenir cura i gestionar aquest futur Bosc d’Embrions, i així ho farem», explica Joan Manel Olivella, president de l’entitat ecologista. Olivella, que també és president de la Federació de Guardes Rurals Privats, FEDGUAR, explica que tots els arbres que es plantaran són alzines (Quercus ilex), autòctones del Mediterrani.Els primers deu arbres del Bosc dels Embrions es van plantar en un acte on hi van participar membres de l’Ajuntament, l’Escurçó i l’Institut Marquès. La primera alzina plantada va estar dedicada a una nena britànica que es diu Georgina. Cada arbre estarà identificat amb el nom i la data de naixement de l’infant. A més, els pares podran seguir l’evolució de l’arbre plantat en honor al seu fill, ja que rebran les dades amb la seva geolocalització. D’aquesta forma, famílies d’arreu del món –el centre treballa amb persones de més de cinquanta països–, podran venir a Mont-roig del Camp a visitar l’arbre que porta el nom del seu fill o filla.Els arbres plantats creixeran al mateix ritme que els nens i nenes que els fan de padrins, de manera que, quan aquests ja tinguin la majoria d’edat, el bosc també s’haurà fet adult: «Les alzines les plantem petites. D’aquí a cinc anys, ja es veuran maques, amb deu anys, ja seran senyorials, i d’aquí a vint anys ja tindrem un bosc amb alzines ben desenvolupades», apunta Olivella.L’organització ecologista l’Escurçó es va fundar l’any 1984, amb la finalitat de protegir la natura i el medi ambient. Va ser pionera a Catalunya i l’Estat espanyol, i des de llavors ha dut a terme un gran nombre d’accions de lluita antinuclear, repoblacions o detecció de la caça furtiva, entre altres. Compta amb un total de 180 socis i 40 entitats col·laboradores.