Capturen un gos que ha matat o ferit més de 60 corders a Cambrils

La Patrulla Verda de la Policia Local va atrapar l’animal salvatge amb una gàbia trampa

Actualitzada 27/02/2018 a les 10:22

Un gos salvatge ha atacat, durant les darreres setmanes, un total de 61 corders a Cambrils, els quals han resultat morts o ferits. Els fets han succeït a l’explotació ramadera situada a la partida Teixells, on l’animal ha entrat diverses nits per atacar les seves preses. Els agents de la Patrulla Verda de la Policia Local de Cambrils han pogut capturar aquest diumenge el ca tot col·locant una gàbia-trampa amb un esquer a l’interior. El gos, un encreuament de mastí, va entrar dissabte, va trepitjar la balda i automàticament es va tancar la porta tot quedant atrapat. La protectora l’Última Llar, que gestiona la recollida d’animals a Cambrils, va recollir l’animal diumenge al matí.El gos, que no porta xip, i ha estat identificat pel treballador de la granja, que havia vist alguns dels atacs però no l’havia pogut agafar per no disposar de mitjans per fer-ho. Concretament, els atacs es van produir les nits del 8, 10, 12, 13, 23 i 24 de febrer. Els danys han estat valorats per un pèrit en 5.061 euros.Els agents de la patrulla verda s’han mostrat molt satisfets d’haver capturat el gos sense necessitat d’abatre’l i han agraït al Departament de Medi Ambient de la Generalitat la cessió de la gàbia per poder-lo atrapar.